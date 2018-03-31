Торговое представительство РФ в Лондоне может быть закрыто из-за «дела Скрипаля» - СМИ

Правительство Великобритании рассмотрит вопрос о закрытии торгового представительства РФ в Лондоне в связи с так называемым «делом Скрипалей».

Как пишет Telegraph, ссылаясь на собственные источники, в британском кабинете министров назвали российское торгпредство «логовом шпионов» и заявили, что «рассмотрят вопрос о его ликвидации».

На этой неделе некоторые страны Европы, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.