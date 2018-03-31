Трамп заморозил 200 миллионов долларов, предназначенных для восстановления Сирии – СМИ

Президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов, которые были предназначены для восстановления Сирии.

Как сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на официальные источники США, Белый дом дал распоряжение Госдепу приостановить выделение этих денежных средств. По данным газеты, это решение американский лидер принял после того как прочитал в газете, что США недавно взяли на себя обязательство по выплате дополнительных 200 миллионов, для поддержания усилий по восстановлению САР. В материале также говорилось, что слагающий свои полномочия государственный секретарь Рекс Тиллерсон дал торжественное обещание выплатить эту сумму во время заседания коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран), которое прошло в феврале в Кувейте.

В четверг 29 марта Дональд Трамп во время своего выступления в Огайо в очередной раз заявил, что США уйдут из САР «очень скоро» и «пусть другие об этом (ситуации в Сирии - ред.) заботятся». В свою очередь в Госдепе США заявили, что не располагают информацией о планах американского лидера по «выходу из Сирии».