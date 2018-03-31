Шварценеггер пошутил после перенесенной операции на сердце
Первыми словами актера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back.
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Известный актер Арнольд Шварценеггер пришел в себя после срочной операции на открытом сердце.
«Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back (я вернулся – ред.), так что он в хорошем настроении», — написал представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.
По всей видимости, реплика Шварценеггера отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.
Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.
В настоящий момент врачи оценивают состояние актера, как стабильное.