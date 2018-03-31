Таможенники не имели права досматривать российский самолет в Лондоне – капитан воздушного судна

Таможенники, которые досмотрели российский лайнер в Лондоне, не имели на это права, поскольку проверять борт могут лишь три ведомства. Соответствующее заявление сделал капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.

«Они представились как Border Force, то есть таможенная служба. У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать - Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация. Это не вписывалось вообще ни в какие рамки», - заявил летчик.

Ранее сообщалось, что командир воздушного судна Виталий Митрофанов рассказал, что британские правоохранители проверяли российский самолет без сопровождения членов экипажа, как того требуют правила.

Напомним, в пятницу 30 марта британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу. Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию.