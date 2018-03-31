Британские правоохранители проверяли российский самолет вопреки правилам – капитан воздушного судна

Британские правоохранители проверяли российский самолет без сопровождения членов экипажа, как того требуют правила. Соответствующее заявление сделал командир воздушного судна Виталий Митрофанов.

Ранее сообщалось, что британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу. Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию.

В свою очередь в посольстве России в Лондоне заявили, что досмотр в Хитроу самолета российского авиаперевозчика - это «еще одна грубая провокация британских властей», связывающая инцидент с «политикой враждебности» Соединенного Королевства по отношению к РФ.