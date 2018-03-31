Совладельца «Суммы» допросили в рамках трех дел о мошенничестве – СМИ

Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и еще нескольких человек допросили в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, расследуемых Следственным департаментом МВД РФ.

«Зиявудин Магомедов, а также еще несколько человек, включая его брата, допрошены в Следственном департаменте МВД России в рамках трех уголовных дел, которые были возбуждены по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах

Собеседник агентства отметил, что сейчас процессуальный статус Зиявудина Магомедова неизвестен.

По информации информагентства, сотрудники Главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследуемых уголовных дел провели обыски по 70 адресам.