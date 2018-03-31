Посольство России в Соединенных Штатах не снизит своей эффектности, несмотря на высылку дипломатов – посол РФ в США

Несмотря на то, что высылка российских дипломатов нанесла ущерб потенциалу посольства РФ, его работа не станет менее эффективной. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я хочу подтвердить, что посольство не снизит эффективности. Будет продолжать эффективно работать для стабилизации российско-американских отношений, чтобы не допустить их сваливания в пропасть», - сказал дипломат.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что несмотря на то, что администрация США называет Россию соперником, Москва и Вашингтон «не являются врагами».

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.