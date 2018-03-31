Украинский суд арестовал российское судно «Норд»

Украинский суд арестовал крымское рыболовецкое судно «Норд», которое ранее было задержано пограничниками.

«Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины — ред.), которым на это судно нарушителя наложен арест», — написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками якобы за нарушение территориальных вод Украины, хотя, по официальному заявлению самих украинских пограничников, «Норд» находился в 30 километрах от берега (территориальные воды – 22 километра от береговой линии). Моряков задерживали под угрозой оружия – об этом члены экипажа успели сообщить своим семьям.

Правоохранители завели уголовное дело по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент экипажу корабля запрещено покидать судно.

Крымское управление ФСБ завело уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Российское Министерство иностранных дел требует от Киева немедленно освободить членов экипажа и вернуть судно законному владельцу.