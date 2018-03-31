Палестина призвала Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа

Палестина призывает Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа, где за минувший день в результате столкновений погибли 15 человек, и защитить палестинцев. Об этом говорится в письме постоянного наблюдателя государства Палестина при ООН Рияда Мансура, которое было направлено главе Совета Безопасности.

«Мы призываем международное сообщество прямо осудить преступные и незаконные действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В письме подчеркивается, что Израиль необходимо «привлечен к ответственности за свои преступления, в том числе сегодняшние убийства невиновных палестинцев».

Ранее сообщалось, что танки и самолеты армии Израиля нанесли удары по объектам Хамас на территории сектора Газа.