МИД Канады считает «неоправданными» ответные меры России по высылке канадских дипломатов

В Министерстве иностранных дел Канады считают неоправданными принятые РФ меры по высылке канадских дипломатов после аналогичного решения руководства Канады в связи с так называемым «делом Скрипаля».

«Канада сожалеет о неоправданной высылке Россией четверых канадских дипломатов. Мы будем работать над тем, чтобы их отъезд прошел настолько гладко, насколько это возможно», - говорится в Twitter канадского дипломатического ведомства.

Ранее ряд государств Европы, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта этого года в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.