Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Досмотр самолета «Аэрофлота» является «грубой провокацией британских властей» - посольство РФ в Лондоне

Роман Захаров
00:18 31.03.2018
Представитель российского посольства подчеркнул, что подобные вещи происходят крайне редко и «являются чрезвычайными».
Досмотр самолета «Аэрофлота» является «грубой провокацией британских властей» - посольство РФ в Лондоне
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Globallookpress

Досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» - это «еще одна грубая провокация британских властей», связывающая инцидент с «политикой враждебности» Соединенного Королевства по отношению к РФ. Такое заявление сделали в российском посольстве в Лондоне.

«Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582/2583 Москва – Лондон – Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», - приводит РИА Новости слова представителя российского посольства в Лондоне, которые он произнес в ответ на вопрос журналистов относительно досмотра воздушного судна.

Представитель дипмиссии подчеркнул, что российская сторона тщательно проанализирует произошедшее.

«На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в "Хитроу" так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России», - сказал представитель посольства РФ в Лондоне.

Ранее сообщалось, что британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу.

Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россия высылает дипломатов 23 стран
Дата30.03.2018, 17:20
Россия высылает дипломатов 23 стран
Основная часть Восточной Гуты находится под контролем Дамаска - Минобороны РФ
Дата30.03.2018, 12:56
Основная часть Восточной Гуты находится под контролем Дамаска - Минобороны РФ
Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби
Дата30.03.2018, 18:01
Фигуристка Медведева назвала свое главное хобби
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Дата30.03.2018, 14:05
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
01:16 В стране и мире
Украинский суд арестовал российское судно «Норд»
23:17 В стране и мире
Россия и Соединенные Штаты не являются врагами, страны должны сотрудничать – посол РФ в США
21:49 В стране и мире
Израиль нанес авиаудар по объектам Хамас в секторе Газа
18:27 В стране и мире
Умерла основательница «Новой оперы» Наталья Попович
16:46 В стране и мире
«Газпром» обжаловал решение суда по спору с «Нафтогазом»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей Видео
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.