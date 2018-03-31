Досмотр самолета «Аэрофлота» является «грубой провокацией британских властей» - посольство РФ в Лондоне

Досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» - это «еще одна грубая провокация британских властей», связывающая инцидент с «политикой враждебности» Соединенного Королевства по отношению к РФ. Такое заявление сделали в российском посольстве в Лондоне.

«Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582/2583 Москва – Лондон – Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», - приводит РИА Новости слова представителя российского посольства в Лондоне, которые он произнес в ответ на вопрос журналистов относительно досмотра воздушного судна.

Представитель дипмиссии подчеркнул, что российская сторона тщательно проанализирует произошедшее.

«На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в "Хитроу" так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России», - сказал представитель посольства РФ в Лондоне.

Ранее сообщалось, что британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу.

Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию.