Видео провального свидания Уилла Смита с роботом попало в Сеть

Известный актер Уилл Смит пригласил неудачно сходил на свидание с человекоподобным роботом Софией.

Во время встречи, которая проходила на террасе одного из отелей на Каймановых островах, артист старался быть дружелюбным, рассказывал анекдоты, пробовал побеседовать о музыке, однако все его поступки робот назвала «иррациональным человеческим поведением». Когда же Уилл Смит попытался поцеловать Софию, та предложила ему «остаться друзьями».

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что инженеры из Японии создали робота, способного безупречно исполнять штрафные броски в баскетболе.