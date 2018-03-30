Выход пассажиров со станции «Курская» Кольцевой линии восстановлен

Пассажиры московского метро вновь могут пользоваться выходом со станции «Курская» Кольцевой линии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Метрополитена в Telegram.

«Станция “Курская” Кольцевой линии снова работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выход пассажиров со станции «Курская» Кольцевой линии московского Метрополитена был временно недоступен. Для выхода в город гражданам приходилось пользоваться вестибюлем станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии.