Эстонские наркоманы оценили военные секреты Бундесвера в 50 евро

Эстонские наркоманы продали за 50 евро планшет, украденный из машины подполковника Бундесвера Франца Лантенхаммера, которую тот припарковал в Старом городе.

Инцидент произошел почти год назад – 14 мая. Но подробности стали известны лишь сейчас.

Офицер всего на полтора часа оставил машину на парковке на улице Рюйтли. А когда вернулся, обнаружил разбитое стекло задней правой двери и отсутствие на заднем сидении рюкзака и чемодана. В багаже находились ноутбук, пять флэшек и планшет, принадлежавший Силам обороны Эстонии. На флэшках же, как оказалось, была записана шифрованная информация. Полицейские выяснили, что Франц Лантенхаммер не первый год работает в Эстонии и славится своей требовательностью к безопасности: при входе в его офис у посетителей отбирают мобильные телефоны. Это, впрочем, не помешало Францу оставить секретный багаж на видном месте без присмотра.

У этой истории – счастливый конец: полиция нашла видеозапись преступления, по которой опознала одного из воришек, который был хорошо известен органам правопорядка. Тот, к слову, уже осознал, что прихватил военное имущество, а потому визиту полицейских не удивился. Он сообщил, что планшет продал за 50 евро. Но поскольку покупателем был знакомый наркомана, полиция быстро нашла и планшет.

Не так давно это дело дошло и до суда. В итоге похититель военных секретов получил пять с половиной лет тюрьмы.