Самолет «Аэрофлота» вылетел в Россию после досмотра в Лондоне

В российской авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о досмотре самолета прибывшего из Москвы в аэропорт Лондона. По данным компании, досмотр завершен, и самолет отправился обратно в Россию.

По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, действия британской полиции вызывает недоумение у российской стороны, так как причин для обыска названо не было.

«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», — цитирует RT Фетисова.

Ранее сообщалось, что британские власти без объяснения причин проводят досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу.