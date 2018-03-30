Самолет «Аэрофлота» вылетел в Россию после досмотра в Лондоне
По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, действия британской полиции вызывает недоумение у российской стороны, так как причин для обыска названо не было.
Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images / Globallookpress
В российской авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о досмотре самолета прибывшего из Москвы в аэропорт Лондона. По данным компании, досмотр завершен, и самолет отправился обратно в Россию.
По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, действия британской полиции вызывает недоумение у российской стороны, так как причин для обыска названо не было.
«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», — цитирует RT Фетисова.
Ранее сообщалось, что британские власти без объяснения причин проводят досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу.