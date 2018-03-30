Эдуард Успенский назвал ситуацию с сериалом «Простоквашино» идиотизмом

В новой версии сериала «Простоквашино», который «Союзмультфильм» готовит к показу 3 апреля, сестру главного персонажа зовут Вера Павловна, несмотря на то, что ее родителей зовут Римма и Дмитрий. Эту ситуацию Эдуард Успенский назвал безумием.

«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять, — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное», — пояснил он в беседе с газетой «Известия».

Ранее сообщалось, что директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец признал, что отчество «Павловна» появилось по ошибке. Однако, по его словам, студия ничего менять не собирается, равно как не собирается и наказывать тех, кто невнимательно читал первоисточник – сказку «Дядя Федор, пес и кот».