В подмосковном Ногинске горит психоневрологическая больница

Эвакуация пациентов идет в психоневрологической больнице в подмосковном Ногинске из-за возгорания на третьем этаже здания. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил источник в экстренных службах.

«Идет эвакуация. Горит одна комната 5 на 8 квадратных метров, всех пациентов перевели в другой корпус, комната вскрыта», - сообщил источник.

По данным МЧС, из больницы эвакуированы 283 пациента. Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Пациенты переведены в соседнее здание медучреждения.