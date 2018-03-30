Кемеровский ЧОП, охранявший «Зимнюю вишню», самоликвидировался

В связи с тем, что ЧОП, несший ответственность за безопасность торгового центра «Зимняя вишня», самоликвидировался, его лицензия на охранную деятельность аннулирована. Об этом написал в своем Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если б ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», - написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России. Как пояснил Александр Хинштейн, ключевым вопросом станет проверка наличия у охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» унес жизни 64 человек, из которых 41 – дети.