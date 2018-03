Израиль нанес авиаудар по объектам Хамас в секторе Газа

Танки и самолеты армии Израиля нанесли удары по объектам Хамас на территории сектора Газа. Об этом сообщает армия Израиля в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что авиаудары были произведены после попытки обстрела солдат в районе разделительного забора на границе с палестинским анклавом.

In response, IDF troops immediately fired according to the rules of engagement, targeting the terrorists as well as three nearby terror sites belonging to the Hamas terrorist organization with tank fire and IAF fighter jets. No injuries were reported and no damage was caused