В «Аэрофлоте» прокомментировали досмотр российского самолета в Лондоне

Досмотр самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу окончен, его вылет в Москву планируется на 21.30 мск. Об этом сообщили в авиакомпании.

В свою очередь, Скотленд-Ярд заявляет, что лондонская полиция не производила досмотр прибывшего из Москвы самолета.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании без объяснения причин провели осмотр российского самолет, заставив всех членов экипажа покинуть борт.