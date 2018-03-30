В «Аэрофлоте» прокомментировали досмотр российского самолета в Лондоне
Ранее сообщалось, что власти Великобритании без объяснения причин провели осмотр российского самолет, заставив всех членов экипажа покинуть борт.
Фото: David Dyson ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Досмотр самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу окончен, его вылет в Москву планируется на 21.30 мск. Об этом сообщили в авиакомпании.
В свою очередь, Скотленд-Ярд заявляет, что лондонская полиция не производила досмотр прибывшего из Москвы самолета.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании без объяснения причин провели осмотр российского самолет, заставив всех членов экипажа покинуть борт.