В Сети появилась полная версия интервью Марии Захаровой
Опубликована полная версия интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
В эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову Захарова рассказала, как Лондон ведет себя в расследовании отравления Скрипалей и какие «отписки» по делу полиция Великобритании предоставила России.
Официальный представитель МИД также рассказала об иностранных шпионах в России, «чудовище из морских глубин» и сравнениях ее с Терезой Мэй.
Посмотреть интервью можно здесь.