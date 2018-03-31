В Сети появилась полная версия интервью Марии Захаровой

В эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову Захарова рассказала, как Лондон ведет себя в расследовании отравления Скрипалей и какие «отписки» по делу полиция Великобритании предоставила России.

Официальный представитель МИД также рассказала об иностранных шпионах в России, «чудовище из морских глубин» и сравнениях ее с Терезой Мэй.

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