Более 30 тысяч боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

Он отметил, что гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Операция по выводу боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей из анклава близка к завершению. Под контролем Центра по гумкоридору «Арбил» седьмой день продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей.

Для увеличения пропускной способности этого гумкоридора, российской стороной при поддержке правительства Сирийской Арабской Республики был открыт дополнительный пункт пропуска. Вчера через «Арбил» вышло 7 003 человека.

Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 31 915 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 607 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинуло 29 102 человека.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 143 801 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Расм-Эль-Азбд провинции Алеппо, в ходе которой жителям выдан свежий хлеб общим весом одна тонна. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 54 сирийцам, в том числе 12 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктурыи налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 119 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 440 человек.