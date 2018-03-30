На флоридском пляже нашли обломки судна XVIII века

Необычную находку сделали жители округа Сент-Джонс — Джулия Тернер и ее восьмилетний сын.

По словам Джулии, они случайно наткнулись на какие-то деревянные обломки, решив сначала, что это части пирса или деревянного забора. Но, когда подошли поближе, поняли, что это останки древнего корабля. «Мы подошли, проверили и сразу поняли, что это исторический артефакт», — сказала Тернер.

Специалисты сошлись во мнении, что корабль был построен в XVIII веке, еще предстоит определить его тип и, возможно, страну, из которой он отплыл. Эксперты говорят, что подобные обломки редко выбрасывает на берег.

Ранее сообщалось, что на западном побережье США у пляжа было найдено затонувшее судно, в котором первоначально «признали» российский лайнер «Любовь Орлова», пропавший пять лет назад. Однако затем выяснилось, что корпус корабля сделан не из стали, а из бетона: такие суда строили в 30-к годы прошлого века. Затонувшее судно оказалось танкером, который похитила мафия, устроившая из бетонного судна плавучее казино.