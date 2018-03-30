Скотланд-Ярд заявил, что не проводил обысков на борту российского самолета в Хитроу. Ранее сообщалось, что британские полицейские начали досмотр в Лондоне российского авиалайнера авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел рейсом из Москвы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, причин и обоснований обысков не называли.

«После того как пассажиры покинули воздушное судно, неожиданно на борт поднялись полицейские и настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет для того, чтобы в отсутствие экипажа провести там досмотр», - цитирует агентство источник.

Когда экипаж самолета отказался покидать борт, полицейские заставили покинуть самолет бортпроводников.