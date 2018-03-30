В аэропорту Хитроу незаконно обыскивают российский лайнер

Мария Захарова заявила, что досмотр проводится без участия российского экипажа, а капитана судна полицейские заперли в кабине пилотов.

«Поведение британской полиции, досматривающей самолет «Аэрофлота» в Лондоне, свидетельствует о желании провести манипуляции без свидетелей», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, произошедшее направлено на то, чтобы каким-то образом спасти свою репутацию в связи с «делом Скрипаля».

«Москва требует отказаться от провокативный действий по досмотру судна», - подчеркнула Захарова.

В аэропорт Лондона в настоящее время, как заявили в российском МИД, выехали сотрудники посольства.

Ранее стало известно о том, что на борт прибывшего из Москвы авиалайнера после выхода пассажиров зашли сотрудники полиции аэропорта и заявили о начале досмотра. Каких либо основания для этого представлено не было.