Одного из самых крупных в мире лесных котов сняли на видео

В шотландском лесу удалась заснять на видео одного из самых крупных в мире лесных котов – по оценке экспертов организации Wildcat Haven, длина его тела от кончика носа до кончика хвоста составляет не менее 120 сантиметров, сообщает ВВС.

«Я не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел этого кота, это огромный, прекрасный зверь», - сказал сотрудник организации Кев Белл.

В настоящее время, по оценке Wildcat Haven, в лесу Клешиндарроч проживают 10-15 лесных котов. Они являются одними из самых редких животных в мире.