В Сирии в результате подрыва погибли двое военных коалиции США

В Сирии в результате подрыва самодельного взрывного устройства погибли двое военных коалиции во главе с США. Также в результате взрыва пострадали пять человек. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

Военная принадлежность пятерых пострадавших не уточняется. Как и район, в котором произошло ЧП.

По данным ведомства, взрыв произошел в четверг, 29 марта. Сейчас на месте происшествия работают саперы.