Министр обороны России Сергей Шойгу встретится с главой минобороны Индии Нирмалой Ситараман, которая приедет с визитом в Россию 3-5 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в РФ.

«Это будет ее первый визит в Россию в качестве министра обороны», - отметили в дипмиссии.

Глава Минобороны Индии в ходе визита примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности.