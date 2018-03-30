Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

Хирурги несколько часов проводили 70-летнему актеру операцию на открытом сердце, сообщает портал TMZ.

Как сообщает интернет-издание, первоначально ничто не предвещало беды. 70-летнего актера доставили в медицинский центр «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. Это так называемая «однодневная» операция, она проводится эндоскопически – через крупные сосуды. Однако в процессе этой операции врачи столкнулись с неожиданными осложнениями. Операцию пришлось прервать и начать другую – уже на открытом сердце. Она продолжалась несколько часов. Пока о состоянии «железного Арни» ничего не сообщается.