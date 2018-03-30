Рукопись «Пляшущих человечков» Артура Конан Дойла выставили на аукцион в США

Организаторы надеются выручить за оригинал рассказа о Шерлоке Холмсе более полумиллиона долларов. В рукописи 53 страницы. На них есть автографы и авторские правки, а также рисунки для шифра.

«Пляшущие человечки», в которых знаменитый сыщик раскрывает секретный код убийцы, - один из 13-ти рассказов сборника «возвращение Шерлока Холмса». Именно эта история была использована во втором эпизоде сериала «Шерлок» канала BBC под названием «Слепой банкир».

На аукционе рукопись не впервые - сам автор уже выставлял ее на торги в 1918 году. Тогда средства от продажи ушли в фонд Красного Креста.