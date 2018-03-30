Экипажу российского судна «Норд» доставили в Бердянск продукты и медикаменты

Экипажу сейнера «Норд» доставили в Бердянск продукты и медикаменты. Несмотря на то, что о задержании российского судна стало известно еще 26 марта, лишь теперь на борт разрешили подняться правозащитникам, которые принесли 10 членам экипажа еду и воду – доставленной провизии должно хватить на четыре дня.

Сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками якобы за нарушение территориальных вод Украины, хотя, по официальному заявлению самих украинских пограничников, «Норд» находился в 30 километрах от берега (территориальные воды – 22 километра от береговой линии). Моряков задерживали под угрозой оружия – об этом члены экипажа успели сообщить своим семьям.

Судно отконвоировали в Бердянск и, поскольку выяснилось, что сейнер имеет регистрацию в Крыму, первым делом возбудили дела против членов экипажа. За незаконный въезд и незаконный выезд с временно оккупированных территорий Украины.

С тех пор экипаж не имеет возможности покинуть судно – рыбакам позволяют изредка выйти на палубу. Вокруг – вооруженная охрана.

В правительстве Крыма захват российского судна объявили пиратством. ФСБ по Крыму объявило «Норд» в угон. А российский МИД в жесткой форме потребовал от украинской стороны немедленно отпустить судно.