Посольство РФ призвало Великобританию ответить на 27 вопросов по делу Скрипаля

Российское посольство в Великобритании призвало Лондон дать ответ на 27 официальных вопросов Москвы по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Instead of watching Russian TV and counting unofficial versions, UK Government should rather answer 27 very precise questions asked officially.https://t.co/J0vSQ68JUC pic.twitter.com/cyQV0ASVL7