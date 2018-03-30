Посольство РФ призвало Великобританию ответить на 27 вопросов по делу Скрипаля

Российское посольство в Великобритании призвало Лондон дать ответ на 27 официальных вопросов Москвы по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«Вместо того чтобы смотреть российское телевидение и подсчитывать неофициальные версии, правительству Великобритании следует скорее ответить на 27 очень четких вопросов, которые были заданы официально», — говорится в сообщении.

Instead of watching Russian TV and counting unofficial versions, UK Government should rather answer 27 very precise questions asked officially.https://t.co/J0vSQ68JUC pic.twitter.com/cyQV0ASVL7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 марта 2018 г.

В списке вопросов состояние Скрипаля и его диагноз, а также просьба показать фото, подтверждающие, что он жив.