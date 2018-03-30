Умерла основательница «Новой оперы» Наталья Попович

Наталья Попович умерла в возрасте 73 лет после тяжелой болезни. Сообщение о смерти бессменного хормейстера «Новой оперы» распространила пресс-служба театра.

«В дом, в создание которого Наталья Григорьевна вложила всю себя, пришло горе. Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее», — говорится в сообщении.

Наталья Попович основала театр «Новая опера» в 1991 году вместе со своим мужем, Евгением Колобовым. По ее инициативе с 2005 года ежегодно проводились Крещенские фестивали.Прощание с артисткой пройдет 2 апреля в Зеркальном фойе «Новой оперы».