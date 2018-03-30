Олега Анофриева похоронили на Аксиньинском кладбище

Советский и российский актер, народный артист России Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Олег Анофриев похоронен сегодня», - приводит ТАСС слова Герасимова.

Олег Анофриев умер 28 марта в возрасте 87 лет. Прощание с актером прошло в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Анофриев исполнил и записал более 200 песен. Его голос зрители слышали в фильмах «Земля Санникова» и «Принцесса цирка», мультфильмах «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню». Он сыграл в советских фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках...», «Человек с бульвара Капуцинов».