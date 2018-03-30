Спецслужбы США «атакуют» российских дипломатов перед отъездом – МИД РФ

МИД возмущен попыткой спецслужб США контактировать с российскими дипломатами. В ведомстве считают, что агенты «атакуют» и провоцируют российских дипломатов на территории США.

В частности, американские спецслужбы пытаются контактировать с дипломатами, которые уже высланы и скоро отправятся в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«После объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипучреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с американской стороны зафиксирована «целая серия возмутительных эпизодов», когда тем, кого вынуждают досрочно завершить командировки, «пытались предложить «помощь», и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». В МИД считают, что агенты буквально «атакуют» российских дипломатов.

В пятницу 30 марта Россия объявила о высылке дипломатов 23 стран в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом заявили в пресс-службе МИД России. В том числе из России высылаются сотрудники дипмиссии Украины, Германии и Франции. Россию должны покинуть 13 украинских дипломатов, по четыре немецких и польских, по три литовских, чешских и молдавских, два итальянских, а также латвийский и румынский, два голландских дипломата, один дипломат шведской дипмиссии и эстонский военный атташе.