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«Звезда» публикует секретный документ из спектральной библиотеки США по «делу Скрипаля»

Михаил Куракин
17:30 30.03.2018
Распечатка была показана телеканалу «Звезда» ведущим научным сотрудником лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорем Рыбальченко.

По словам Рыбальченко, формула была внесена в спектральную библиотеку в 1998 году. Однако после обновления базы данных библиотеки в 2014 году, это вещество оттуда исчезло.

«У меня есть распечатка странички этой спектральной библиотеки, в которой приведен масс-спектр [вещества]. Это типовая страница. Приведена формула этого вещества. Хочу повторить, что это один из вариантов "Новичка", который был представлен в книге Мирзоянова. А 234 – так оно обозначено в книге. Здесь приведены его характеристики – масса, брутто – формула.

Из этой страницы можно понять, что формула эта совпадает с той формулой, которую привел Мирзоянов в своей книге, где назвал его сильнотоксичным веществом, относящимся к "Новичкам"», - заявил Рыбальченко.

(Вил Мирзоянов - советский и российский химик, эмигрировавший в США , в середине 2000-х годов  опубликовал книгу, в которой раскрыл формулу данного вещества – прим.ред.)

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Ученый считает, что после применения отравляющего вещества в случае с отравлением отца и дочери Скрипалей потерпевшим мог быть введен антидот.

«Антидот в любых случаях помогает, всегда, когда наблюдаются первые признаки поражения. Насколько они эффективны по отношению к данному веществу – данных нет», - говорит Рыбальченко.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании без каких-либо доказательств обвиняют Россию в произошедшем инциденте.

Другие подробности смотрите в воскресенье, 1 апреля, в программе «Новости. Главное» на ТК «Звезда».

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