В МИД ФРГ спокойно восприняли новость о высылке немецких дипломатов

Новость о высылке четырех немецких дипломатов из России не стала неожиданностью для ФРГ. Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Мааса.

«Даже в нынешней ситуации мы по-прежнему привержены диалогу с Россией и будем работать над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между нашими странами», - приводит слова министра РИА Новости.

Ранее собщалось, что в МИД России были вызваны послы тех стран, которые последовали призывы Великобритании и выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Так, в числе прочих, в качестве симметричной меры были высланы и четыре немецких дипломатов.