Россия высылает дипломатов 23 стран в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом заявили в пресс-службе МИД России. В том числе из России высылаются сотрудники дипмиссии Украины, Германии и Франции. В общей сложности Россию должны покинуть тринадцать украинских дипломатов, по четыре немецких и польских, по три литовских, чешских и молдавских, два итальянских, а также латвийский и румынский, два голландских дипломата, один дипломат шведской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа.

Ранее в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, которые принимали участие в высылке российских дипломатов.

«Им были вручены ноты протеста, и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

На то, чтобы покинуть Россию, иностранным дипломатам отводится срок до седьмого апреля.