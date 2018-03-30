Россия высылает 13 украинских дипломатов в качестве «зеркальных» мер после высылки работников российской дипмиссии. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

В общей сложности Россия высылает со своей территории в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, в том числе Украины, Германии и Франции.