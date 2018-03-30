«Газпром» обжаловал решение суда по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины» по поводу контракта на транзит газа. Российский холдинг требует частично отменить принятое ранее решение по его спору с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает РИА Новости.

29 марта «Газпром» подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство «Об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа по причине «процессуальных нарушений при вынесении этого решения».

Компании спорят об условиях контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад.

Стокгольмский арбитражный суд постановил, что с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд.

С учетом других решений арбитража «Газпром» оказался обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. В российской компании считают, что при вынесении этого решения суд допустил ошибку.