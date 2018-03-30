В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерова

В стационарах остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерове. Пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день остаются в стационарах пять человек. Их состояние - легкой и средней тяжести. Самые два тяжелых пациента, которые были в коматозном состоянии, на искусственной вентиляции легких, мальчик 11 лет, Сережа, и 18-летний молодой человек, Ваня – они пока находятся в состоянии пока средней тяжести, но переходят в удовлетворительное состояние»,- сообщила Скворцова.

Она отметила, что всем пострадавшим была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. К лечению были подключены лучшие специалисты из федеральных центров.