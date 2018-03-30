Украина подсчитала свои потери от «Северного потока – 2»

Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что экономические потери Украины от проекта «Северный поток – 2» могут составить около трех миллиардов долларов в год. Об этом сообщает агентство УНН.

«Речь идет о больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно три процента ВВП… Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит», - заявил Витренко.

В настоящее время «Газпром» инициировал процедуру разрыва контракта с «Нафтогазом» после решение Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании в пользу Украины 2,5 миллиарда долларов. Но даже если бы не было этого судебного решения, контракт с «Нафтогазом» истечет 1 января 2020 года, и ранее Алексей Миллер неоднократно заявлял, что «Газпром» его продлять не собирается.

Тем не менее украинская сторона рассчитывает на продление «транзитного» контракта и после 2020 года. По словам Витренко, Украина сейчас работает над тем, чтобы сохранить транзит газа через свою территорию и готовится «предпринять определенные шаги, чтобы снизить риск строительства «Северного потока – 2».

Кроме Украины, противниками «Северного потока – 2» выступают Польша и страны Прибалтики, считающие проект «политическим».

Тем не менее ранее сообщалось, что Германия выдала разрешение компании Nord Stream 2 AG на строительство участка трубопровода в своих водах.