Антонов назвал токсичной политическую атмосферу в Вашингтоне

Лондон должен уменьшить количество своих дипломатов в Москве, чтобы их было столько же сколько у Москвы в Лондоне. МИД России передал сегодня соответствующую ноту британскому послу.

На Смоленскую площадь сегодня вызвали посланников тех стран, которые несколько дней назад признали персонами нон грата российских дипломатов. Меры на эти недружественные шаги стали «зеркальными».

Уже известно, что Россию покинут два итальянских дипломата, трое литовских, один финский и латвийский. Также домой отправятся четверо сотрудников польского МИДа и двое голландского. Вашингтон выслал 60 россиян, Москва накануне ответила симметрично. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, он не помнит настолько низкого уровня отношений двух стран. В интервью NBC посол назвал токсичной политическую атмосферу в Вашингтоне.

«Трагедия в Лондоне стала лишь пусковым механизмом для ухудшения наших отношений. Но мне кажется, что атмосфера в Вашингтоне отравлена. Это токсичная атмосфера. Мы даже шутили с моим пресс-секретарем, что сегодня Россия ответственна за все, даже за погоду. Настало время перестать клеймить друг друга и начать реальный диалог о реальных проблемах», - сказал Антонов.

Фрагмент интервью

Ведущая: Вы бы могли признать, что у России был мотив преследовать бывшего шпиона?А: это очень интересный вопрос, давайте еще раз посмотрим на всю эту историю. Этот человек - бывший агент разведки. Он провел пять лет в российской тюрьме, а потом еще пять Лондоне. А теперь вопрос: у нас есть мотив убивать его накануне президентских выборов?Ведущая: Ну так есть?А: Ну конечно нет. Где мотив?Ведущая: Почему вы считаете, что отношения между нашими странами настолько ухудшились? И какую часть ответственность за это возьмет на себя Россия?А: Во-первых, я не понимаю, почему Россия должна брать какую-либо ответственность. Когда танцуют двое, ответственность несут оба. Но если США не хочет танцевать танго, что я должен делать? Наказать Соединенные штаты? Переубедить? Я шучу. Я много думал об этой ситуации. И я не уверен, что то, что я сейчас скажу, понравится всем.

«Зеркальному» ответу России на недружественные действия США и стран Европы было посвящено сегодняшнее заседание Совета Безопасности России. Президент России Владимира Путин пригласил в Кремль министра обороны, руководителей правительства, обеих палат парламента и администрации президента, глав МВД и ФСБ. Как сообщила пресс-служба Президента, состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешнеполитической тематике.