«Союзмультфильм» объяснил необычное отчество сестры Дяди Федора

В оригинальном произведении Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. Тем не менее у сестры главного персонажа будет свое, уникальное отчество.

В «Союзмультфильме» ошибку признали, однако отметили, что исправлять ее не планируют. Об этом в интервью «Говорит Москва» заявил директор киностудии Борис Машковцев. Он также добавил, что никто из сотрудников студии ответственности за ошибку не понес.

«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», - пояснил Машковцев.

Продолжение «Трое из Простоквашино», подготовленное спустя 33 года после выхода последней части классической трилогии. Новый эпизод мультфильма «Простоквашино» будет представлен в Сети уже 3 апреля.