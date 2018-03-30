Россия высылает польских дипломатов

МИД России потребовал, чтобы четыре польских дипломата покинули Россию до 7 апреля. Иностранные дипмиссии сообщили, что Россия высылает одного финского, двух итальянских, одного латвийского дипломата, трех литовских, а также Россия высылает из Москвы военного атташе Эстонии. Все это происходит в рамках «зеркальных» мер в ответ на высылку российских дипломатов.

Ранее о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери в знак солидарности с Лондоном объявили 25 европейских государств - 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. В общей сложности, вместе с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 29 стран, а также НАТО.