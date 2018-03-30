Болгария не будет высылать российских дипломатов

Болгария не будет высылать из страны российских дипломатов или технический персонал в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«На данный момент мы не считаем, что нам нужно изгнать дипломатов или технический персонал Российской Федерации», — приводит слова Борисова телеканал Kanal3.

Премьер добавил, что Болгарии необходимо сохранить «канал коммуникации с Россией».