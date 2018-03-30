Болгария не будет высылать российских дипломатов
Болгарии необходимо сохранить «канал коммуникации с Россией», сказал премьер-министр Бойко Борисов.
Фото: bulgaria.mid.ru
Болгария не будет высылать из страны российских дипломатов или технический персонал в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
«На данный момент мы не считаем, что нам нужно изгнать дипломатов или технический персонал Российской Федерации», — приводит слова Борисова телеканал Kanal3.
Премьер добавил, что Болгарии необходимо сохранить «канал коммуникации с Россией».