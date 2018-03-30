Оператора полигона Ядрово привлекут к ответственности

В пятницу в присутствии жителей представители администрации Волоколамского района взяли пробы воды и почвы на печально знаменитом полигоне мусорных отходов «Ядрово». Об этом заявил исполняющий обязанности главы района Андрей Вяхирев, слова которого приводит телеканал «360».

«В присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», - заявил Вяхирев.

Между тем в ближайшее время Министерство экологии Московской области вынесет постановление о привлечении к ответственности компании-оператора полигона сразу по нескольким статьям.

Ранее стало известно, что в связи с экологической обстановкой на полигоне «Ядрово» сотрудники МЧС раздают местным жителям респираторы и противогазы. Пока это происходит по запросу, однако в МЧС заявили, что готовы обеспечить необходимыми средствами защиты всех жителей Волоколамска.