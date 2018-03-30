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Сержант МЧС рассказал, как спускал людей с крыши горящего ТЦ в Кемерове

Анастасия Евдокимова
14:54 30.03.2018
Роман Давыдов спасал людей, которым удалось выбраться на крышу горящего здания.

Сержант внутренней службы Роман Давыдов рассказал, что совершенно случайно оказался на месте трагедии в Кемерове. У него был выходной, и он просто шел мимо, когда услышал вой сирен, побежал на помощь. Он помогал спасать людей, которым удалось выбраться на крышу горящего здания.

«У меня был выходной день. Двигаясь по улице из магазина (не "Зимняя вишня") услышал вой сирены, решил пройти посмотреть, что происходит. Увидел прибывающую технику, решил оказать содействие в помощи по спасению людей. Увидел, что подъезжает лестница, я помог механику эвакуировать людей с крыши. Было нами спасено 13 человек. Мы установили лестницу на угол здания, сажали людей в люльку, я их принимал», - рассказал Роман Давыдов.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Сегодня возбуждено еще одно дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. По данным следствия, ТЦ «Зимняя вишня» был построен самовольно и работал без разрешения на строительство. В результате пожара погибли 64 человека, более 70 пострадали.

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