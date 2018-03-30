Губернатор Николаевской области покинул пост на время расследования по делу Владислава Волошина

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко сообщил о намерении покинуть пост. Он подал соответствующее заявление главе Незалежной Петру Порошенко.

Уточняется, что Савченко намерен сложить полномочия на время расследования уголовного дела по факту самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта», - цитирует его слова «Интерфакс».

Вместе с тем уточняется, что Савченко продемонстрировал журналистам написанный от руки документ.

Ранее стало известно, что 18 марта Волошин совершил самоубийство. На место происшествия приехала скорая, однако спасти молодого человека не удалось.

Бывший летчик ВСУ Владислав Волошин, которого подозревали в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года, мог покончить с собой из-за финансовых проблем.

В переписке от 21 февраля Волошин жаловался своему собеседнику на жизнь, работу и тяжелые отношения с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко, за отставку которого он собирался подписать петицию.

На Украине по данному факту было заведено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».