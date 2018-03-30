Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Николаевской области покинул пост на время расследования по делу Владислава Волошина

Наталия Майорова
14:34 30.03.2018
Написанный от руки документ губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко продемонстрировал журналистам.
Губернатор Николаевской области покинул пост на время расследования по делу Владислава Волошина
Фото: Олексій Савченко / facebook

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко сообщил о намерении покинуть пост. Он подал соответствующее заявление главе Незалежной Петру Порошенко.

Уточняется, что Савченко намерен сложить полномочия на время расследования уголовного дела по факту самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта», - цитирует его слова «Интерфакс».

Вместе с тем уточняется, что Савченко продемонстрировал журналистам написанный от руки документ.

Ранее стало известно, что 18 марта Волошин совершил самоубийство. На место происшествия приехала скорая, однако спасти молодого человека не удалось.

Бывший летчик ВСУ Владислав Волошин, которого подозревали в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года, мог покончить с собой из-за финансовых проблем.

В переписке от 21 февраля Волошин жаловался своему собеседнику на жизнь, работу и тяжелые отношения с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко, за отставку которого он собирался подписать петицию.

На Украине по данному факту было заведено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Минздрав будет сообщать о предельных ценах на жизненно важные лекарства
Дата30.03.2018, 12:18
Минздрав будет сообщать о предельных ценах на жизненно важные лекарства
Основная часть Восточной Гуты находится под контролем Дамаска - Минобороны РФ
Дата30.03.2018, 12:56
Основная часть Восточной Гуты находится под контролем Дамаска - Минобороны РФ
На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра
Дата29.03.2018, 17:45
На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Дата30.03.2018, 14:05
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
13:41 В стране и мире
Предпринявшие недружественные меры страны по «делу Скрипаля» получат ноты протеста – МИД РФ
13:10 В стране и мире
Видео
В Москве проходит прощание с актером Олегом Анофриевым
12:59 В стране и мире
Утро вечера мудренее – Песков в ответ на вопрос о высылке европейских дипломатов
12:20 В стране и мире
Видео
В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка
11:36 ОПК
В России успешно испытан новейший ЗРК «Багульник»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей Видео
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.