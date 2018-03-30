Такая фраза не была сказана — Песков о словах Трампа про победу в гонке вооружений

Сообщения различных СМИ о том, что глава США в разговоре с лидером России заявил о победе Америки в гонке вооружений, не соответствуют действительности, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившуюся информацию о якобы сделанном Дональдом Трампом заявлении про гонку вооружений с Россией.

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности, а что касается содержания разговора — мы делали сообщение по результатам и сказали в этом сообщении все, что считали необходимым», — сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что если российская сторона захочет устроить гонку вооружений, то это можно будет сделать.